Emergenza sangue all’ospedale di Olbia: saltano gli interventi

Ancora emergenza a Olbia.

Interventi e trasfusioni che continuano ad essere rimandati. E’ la situazione che sta vivendo l’ospedale di Olbia in questi mesi estivi, a causa della carenza di sangue.

Una situazione che sta creando non pochi disagi anche ai pazienti, che sono costretti a vedere rimandati i loro interventi chirurgici. “L’ultimo evento che abbiamo organizzato con il Red Valley -dichiara il presidente di Avis, Gavino Murrighile -, è stato un successo e abbiamo raccolto 150 sacche di sangue, ma non basta. Il problema è che manca la continuità, ma abbiamo anche altre carenze come la mancanza dell’autoemoteca, pochi medici e infermieri oltre alla mancanza di appoggio da parte delle strutture pubbliche”.

Durante l’estate, a causa degli arrivi, la domanda di sangue supera il numero delle donazioni. “E’ una situazione di grande difficoltà – prosegue -. A breve faremo una conferenza stampa dove si parlerà delle strategie che metteremo in campo per superarle”.