La cantante Elodie e Andrea Iannone insieme in Costa Smeralda.

La cantante Elodie, in Costa Smeralda già da qualche giorno per il compleanno della sua amica Diletta Leotta, sta proseguendo la sua vacanza in Sardegna nella stessa comitiva di amici del pilota motociclistico Andrea Iannone.

Dopo la fine della sua storia con il rapper Marracash, la cantante potrebbe aver deciso di voltare pagina proprio con Iannone. I rumors parlano di baci appassionati al Sanctuary di Porto Cervo, loro non smentiscono.