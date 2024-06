L’estate del Phi Beach parte alla grande, ecco tutti gli eventi

Gli eventi dell’estate al PhiBeach.

Tantissime le novità che accompagnano l’estate 2024 del Phi Beach: una programmazione con il meglio del djing mondiale, un’elegante ristrutturazione ed un nuovo impianto audio, il tutto dopo essere diventato il club italiano meglio classificato nella Top 100 Clubs della rivista inglese DJ Mag.

Phi Beach è ubicato all’interno di un’antica fortezza a pochi chilometri da Porto Cervo, proprio di fronte ad una spiaggia unica per bellezza e fascino, con bar all’aperto e numerosi spazi per godersi i migliori tramonti ogni sera e per ballare sino a notte fonda con dalla musica dei migliori dj del pianeta, accompagnati da video mapping ed effetti visivi mozzafiato.

La programmazione del Phi Beach a giugno propone il pioniere dell’Afro House Themba (sabato 22) e la house di gran classe Claptone (sabato 29); entrambi tornano al Phi Beach a luglio, mese che si conclude nel migliore dei modi sabato 28 con i WhoMadeWho. Da giovedì 1° a sabato 24 agosto il Phi Beach propone i suoi guest di altissimo livello tutte le sere: Black Coffee, Boris Brejcha, Tale of Us, Bob Sinclar, Loco Dice, Peggy Gou, Carl Cox, Pawsa, The Martinez Brothers, Carlita, Jamie Jones e DJ Tennis ed altri ancora. Sabato 7 settembre gran finale di stagione con Themba.

Phi Beach significa intrattenimento di qualità, innovazione e progettualità ed una programmazione con il meglio del djing mondiale. Quest’anno Phi Beach si presenta al suo pubblico – proveniente da ogni parte del globo – decisamente rinnovato nei suoi contenuti: in particolare le aree lounge ed il privè sono stati rinnovati con arredi del miglior design contemporaneo, in grado di unire eleganza e funzionalità; l’acustica del Phi Beach è stata elevata ad un livello superiore, grazie al nuovo impianto L-Acoustics, in modo da offrire la miglior qualità del suono e dell’ascolto.

Tra le tante novità ci sono le feste esclusive all’interno del The Rock Club, il club nel club del Phi Beach, raggiungibile soltanto attraversando un passaggio segreto in una grotta. Tutto questo rende il locale, gestito dal 2008 dall’imprenditore visionario Luciano Guidi, un luogo essenziale per una clientela cosmopolita per un’esperienza clubbing davvero esclusiva, uno stile di vita bohémien e la scoperta della cultura locale sarda in un ambiente unico.

Gli eventi di giugno.

Sabato 22 Themba, sabato 29 Claptone.

Gli appuntamenti di luglio.

sabato 6 Awen, venerdì 12 guest da annunciarsi, sabato 13 Kungs, venerdì 19 Cincity, sabato 20 Jimmy Sax, venerdì 26 Themba, sabato 27 Claptone, domenica 28 WhoMadeWho.

Diverse iniziative ad agosto.

Giovedì 1 Black Coffee e Fiona Kraft, venerdì 2 Martin Solveig, sabato 3 Boris Brejcha, domenica 4 Jimmy Sax, lunedì 5 Of Us e Hunter/Game, martedì 6 Hugel, mercoledì 7 Bob Sinclar, giovedì 8 Loco Dice, venerdì 9 Fiona Kraft, sabato 10 Themba, domenica 11 Peggy Gou, lunedì 12 Bora Uzer, martedì 13 Carl Cox, mercoledì 14 PAWSA, giovedì 15 The Martinez Brothers, venerdì 16 Black Coffee e Shoba, sabato 17 Carlita, domenica 18 Jamie Jones, lunedì 19 Bob Sinclar, martedì 20 DJ Tennis, mercoledì 21 Kungs, giovedì 22 Claptone, venerdì 23 guest da annunciarsi, sabato 24 Jimmy Sax, sabato 31 guest da annunciarsi.

La chiusura degli eventi a settembre.

Sabato 7 Themba (closing party).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui