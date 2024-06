Un furgone ha preso fuoco nella rotatoria S’Artiglieria a Olbia

Stava facendo le consegne a Olbia quando ha sentito calore a bordo, in pochi attimi il furgone ha preso fuoco ed è andato distrutto. Disavventura per un corriere impegnato alle porte di Olbia. Quando stava arrivando alla rotatoria S’Artiglieria l’autista si è accorto che qualcosa non andava e in pochi attimi la situazione è degenerata.

Resosi conto che le fiamme stavano divampando si è fermato davanti a una ferramenta. Con un estintore ha provato a domare il rogo e salvare la merce, ma le fiamme hanno raggiunto l’altezza di diversi metri e l’intervento non è bastato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e la situazione è ritornata alla normalità. Solo un grande spavento per il conducente, ma il furgone è andato completamente distrutto. Come la merce che aveva al suo interno.

