Uccide la moglie a coltellate dopo una lite, poi avvisa le figlie

Uccisa a coltellate dal marito al culmine di una lite

Pochi gioco la morte di una donna uccisa a coltellate dal figlio a Sinnai, un’altra madre è stata ucciso dal marito a Cagliari. Domenica scorsa un 27enne aveva colpito alla schiena la madre in casa a Sinnai e per la 57enne Maria Dolores Cannas non c’era stato niente da fare. Ieri la 59enne Ignazia Tumatis è tornata a casa dopo la partita dell’Italia ed è scoppiata l’ennesima lite col marito 77enne. La coppia era ai feri corti da tempo, i due vivevano da separati in casa e le liti erano frequenti.

Ieri la situazione è degenerata, Luciano Hellies ha preso un coltello e ha colpito una decina di volte la donna. Resosi conto del delitto commesso, ha telefonato alle figlie ammettendo di aver ammazzato la loro madre. In via Podgora, nel quartiere di San Michele, è stato immediato l’intervento del 118 e della polizia. Per la donna non c’è stato niente da fare, mentre l’uomo è stato arrestato.

