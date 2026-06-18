Kylie Jenner a Porto Cervo su uno yacht extralusso da 50 milioni

Kylie Jenner se la spassa su un mega yacht da 72 metri con palestra a Porto Cervo.

Kylie Jenner ha scelto Porto Cervo per trascorrere le sue vacanze estive. L’influencer e imprenditrice 28enne è una delle donne più famose e più ricche del mondo, forte di oltre 382 milioni di follower su Instagram.

La star dei social ha scelto la Gallura per un soggiorno all’insegna del lusso estremo e del benessere e lo ha fatto a bordo di uno yacht del valore stimato di 50 milioni di dollari. La grande imbarcazione, di 72 metri, appartiene a Alo, noto marchio californiano con il quale collabora la Jenner. Il lussuoso resort navigante offre infatti una palestra attrezzata, zone per massaggi, sauna, hammam, vasca per l’immersione fredda e spazi interamente dedicati a discipline come il Pilates, lo yoga e la terapia del suono.

Le foto sui social.

Attraverso i suoi canali social, la Jenner ha condiviso con il pubblico momenti di relax al sole, sessioni di allenamento sul reformer e colazioni a base di frutta fresca, avendo sempre come sfondo il panorama mozzafiato del mare smeraldino. Per l’imprenditrice non si è trattata di una vera vacanza, ma di una giornata di lavoro che però ha unito il lusso e il soggiorno in uno dei luoghi più belli al mondo.

In definitiva, il soggiorno di Kylie Jenner in Gallura dimostra ancora una volta come Porto Cervo rimanga una delle mete indiscusse del jet set internazionale. Unendo brillantemente doveri professionali, benessere e sfarzo, l’influencer ha ridefinito il concetto di “giornata di lavoro”, trasformando la splendida cornice della Sardegna nello sfondo perfetto per un marketing d’alta classe firmato Alo.

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