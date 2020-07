Italo Screpanti in Costa Smeralda.

Chi se lo ricorda? Con i suoi modi determinati tanto da apparire bruschi aveva conquistato i telespettatori di Masterchef 7, la penultima edizione. Ex comandante di Alitalia in pensione, Italo Screpanti era stato assurto a divo della cucina casalinga quando, durante la sua eliminazione dal programma, aveva zittito i giudici con la celebre frase: “Io sono già stato quello che voi siete, ma non so se voi sarete quello che io sono”.

Italo, all’alba dei suoi quasi 80 anni, grande appassionato anche di mare, si trova da alcuni giorni in Costa Smeralda dove, come un vero influencer, si dedica a video, interviste e commenti di ricette. Più volte si è fatto riprendere a bordo della sua imbarcazione che naviga davanti a Porto Cervo, con il grembiule che cucina e che prepara il suo famoso piatto, le Mezze maniche alla Zichici, dedicate al famoso scienziato.

