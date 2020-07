Ferragni e Fedez in vacanza in Costa Smeralda.

La narrazione, si sa, è tutta sui social. Bisogna scorrere i loro profili per vedere. Ma la coppia Chiara Ferragni e Fedez non si nasconde. Da quando sono atterrati ieri all’aeroporto di Olbia hanno iniziato a postare le immagini della villa con piscina presa in affitto in Costa Smeralda.

Si vede la tavola imbandita per la colazione, con il piccolo Leone in primo piano. Mamma Ferragni si concede anche un breve video di sbaciucchiamenti con il bimbo con il mare della Gallura di sfondo. Non è mancato nemmeno lo spazio per il lavoro con uno shooting fotografico della Ferragni dedicato ad una nota marca di costumi, a cui ha partecipato anche Fedez.

Con loro c’è anche il truccatore sardo Manuele Mameli, tra i preferiti della diva dei social e con cui lavora spesso. Non si sa per quanto tempo resteranno sull’isola. Per avere gli aggiornamenti non resta, quindi, che seguirli sui social.

