A Porto Cervo apre per l’estate il tempio della cucina argentina

Il ristorante El Porteño dopo Milano e Roma apre a Porto Cervo.

Dopo Milano e Roma, El Porteño approda in Costa Smeralda. Ha aperto a Porto Cervo il brand di ristorazione argentina, creato dalla holding Dorrego Company, scegliendo il borgo per aprire il suo primo ristorante stagionale.

L’inaugurazione è avvenuta a giugno con un soft opening, e il ristorante rimarrà aperto fino a fine settembre. Fondata nel 1995 da Fabio Acampora e dai fratelli Sebastian e Alejandro Bernardez, la società gestisce, oltre a El Porteño, altri locali come Pisco e i cocktail bar Living, Flores Cocteles e Refeel. La loro espansione continua, con El Porteño presente a Milano con quattro locali e a Roma con due ristoranti.

Il nuovo locale può ospitare fino a 120 persone, di cui 30 sulla terrazza con vista sulla promenade e la marina di Porto Cervo. Il menu, sotto la guida dell’executive chef Matteo Torretta, propone una selezione di piatti argentini, mentre la carta dei vini offre oltre 200 etichette tra vini argentini, italiani (con un focus sui vini sardi) e Champagne.

Per il 2024, El Porteño prevede ricavi di 27 milioni di euro, rispetto ai 22 milioni del 2022. La scelta di aprire a Porto Cervo era in cantiere da tempo, come afferma Sebastian Bernardez, co-fondatore della società, ritenendo che Porto Cervo sta vivendo un secondo rinascimento, con l’arrivo di gruppi internazionali come Mandarin, Belmond, Hyatt e marchi come Chaval Blanc.

