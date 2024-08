A Porto Cervo libri Ernesto Maria Ruffini

L’agosto di Porto Cervo Libri si chiude col direttore generale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini. “Il 30 agosto alle ore 19.30, nella spiaggetta della piazza Centrale a Porto Cervo, sarà ospite il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossone, in compagnia del moderatore Paolo Liguori, Direttore editoriale del Tgcom24. Ruffini parlerà del suo saggio “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi” pubblicato da Feltrinelli con prefazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Come ha preso forma l’idea di uguaglianza nella nostra Costituzione e poi nella nostra vita repubblicana? L’autore racconta la grande storia di un’utopia, nata dai sogni, dalle speranze e dalle aspettative degli italiani alla fine della Seconda guerra mondiale, nei giorni della Liberazione e della stagione straordinaria durante la quale furono poste le basi del nostro vivere insieme. Il risultato raggiunto in Assemblea costituente, scrive Ruffini, “non fu altro che la testimonianza del reciproco rispetto delle diverse idee di ciascun Costituente e, in ultima analisi, di ciascun cittadino. Perché anche nella possibilità di esprimere le nostre idee dobbiamo riconoscere di essere tutti uguali”.

L’Italia e la Costituzione

“Accanto a quella pagina fondamentale, come in uno specchio del tempo che ci restituisce l’immagine dell’Italia in divenire, questo libro ripercorre anche le principali discussioni parlamentari che hanno accompagnato le leggi più significative della storia repubblicana dal 1948 ai nostri giorni. Quelle che hanno segnato l’avanzamento nel percorso di attuazione concreta dell’uguaglianza nel Paese e quelle che, invece, hanno rappresentato un rallentamento o un passo indietro rispetto alle conquiste che erano state raggiunte. Dopo quasi tre quarti di secolo di vita repubblicana, possiamo fermarci a osservare la realtà presente per chiederci quanto di essa corrisponda alla visione emersa durante la stagione costituente. Sarà così possibile riconoscere un percorso che non si esaurisce nelle leggi approvate dal Parlamento, ma che deve proseguire ogni giorno, soprattutto attraverso l’attività di coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione. È a loro “che il cittadino guarda quando si rivolge allo Stato”, perché il loro lavoro dà concretezza al principio di uguaglianza”.

