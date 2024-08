La nuova stazione di Olbia circondata da degrado e abbandono

Ecco alcune immagini del degrado intorno alla nuova stazione di Olbia

La stazione di Olbia è nuova, ma il degrado che la circonda è una vecchia abitudine: rifiuti e sterpaglie intorno alla struttura moderna. Le immagini inviate da una lettrice di GalluraOggi sono eloquenti: sterpaglie e rifiuti al posto di verde e pulizia.

Con soli tre anni di vita la stazione di Olbia è un piccolo gioiello nel panorama isolano ma, forse per equivoci sulle competenze, l’area intorno non è all’altezza. Al posto del verde c’è il giallo delle sterpaglie come colore dominante, ma a rendere più vivace l’area ci sono anche i colori dei rifiuti sparsi nelle aiuole.

