Yacht affondato a Olbia, recuperati 33mila litri di gasolio

Recuperati 33mila litri di gasolio dallo yacht Atina affondato a Olbia

Si sono concluse con successo alle ore 17.30 le operazioni di recupero del gasolio dal relitto dello yacht Atina affondato a Olbia. L’incendio e l’affondamento erano avvenuti nelle acque davanti alla spiaggia de Le Saline il 10 agosto. La Guardia costiera comunica i dettagli dell’operazione.

“Le complesse attività condotte dal personale subacqueo di 2 ditte specializzate e costantemente monitorate dai mezzi nautici e da un team della Guardia costiera che ha seguito sul posto tutte le fasi dei lavori subacquei, erano iniziate il 27 agosto e si sono concluse prima di quanto fosse stato stimato grazie all’efficiente lavoro svolto degli specialisti coinvolti e alle buone condizioni meteo marine di questi giorni”.

“Al termine di questi tre intensi giorni di lavoro sono stati rimossi e stoccati in contenitori da 1000 litri cadauno un totale di 33mila litri di gasolio. Un’esigua quantità di altri materiali, venuti in galleggiamento durante le operazioni di svuotamento delle casse del grosso yacht e circoscritti all’interno delle panne di confinamento disposte attorno al relitto. Sono stati prontamente raccolti dal personale presente sul posto h24. Il piano di rimozione del relitto e le relative modalità esecutive da porre in atto, che verranno presentate nei prossimi giorni dalle società specializzate interessate all’intervento, saranno valutate dall’armatore e successivamente sottoposte al vaglio tecnico della Guardia costiera di Olbia”.

