Successo a Porto Cervo per gli esami medici gratuiti

Grande successo per la seconda edizione delle “Settimane gratuite della prevenzione” a Porto Cervo: 550 gli esami effettuati. L’iniziativa per il sociale del gruppo Smeralda Holding ha registrato +83 per cento delle visite rispetto a quelle inizialmente previste. Si è conclusa la seconda edizione dell’iniziativa che ha offerto ai cittadini residenti ad Arzachena e Olbia la possibilità di effettuare visite mediche specialistiche gratuite. Lo scopo è quello di prevenire l’eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio.

Successo per la prevenzione gratuita

Un vero e proprio boom di richieste che ha spinto Smeralda Holding, società del Gruppo Qatar Holding, ad allungare la durata del programma. C’erano 250 persone in lista d’attesa rispetto alle 300 inizialmente programmate in Costa Smeralda. Le visite di controllo e prevenzione si sono svolte tutti i giorni, domeniche escluse, nell’ambulatorio del Centro Medico a Porto Cervo. Con la presenza di professionisti esperti, sotto la guida della direttrice sanitaria Maria Piga. Si sono alternati accertamenti medici dedicati a specifiche patologie, volti alla prevenzione di neoplasie mammarie, Ictus, mappatura nei/melanoma e neoplasie tiroidee. Ma anche cardiopatie, diabete di tipo 2 e obesità, tumore alla prostata. Un fitto programma di attività che, quest’anno, è stato ulteriormente arricchito dall’introduzione di consulenze dietologiche e nutrizionistiche per i controlli del diabete di tipo 2.

La soddisfazione di Smeralda Holding

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto in questa edizione delle “Settimane della prevenzione” – ha dichiarato Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding -. Il crescente numero di persone coinvolte rappresenta per noi una conferma dell’importanza della nostra iniziativa. Che vuole dare un aiuto concreto alle persone della nostra comunità. E allo stesso tempo sensibilizzare verso la prevenzione, un tema di fondamentale importanza per la salute. Questo progetto – come gli altri che portiamo avanti nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale – non solo rappresenta un reale sostegno economico. Ma contribuisce soprattutto alla formazione e alla diffusione di uno stile di vita sano e di comportamenti sempre più sostenibili”.

