Giuseppe Giannini ha festeggiato il compleanno in Costa Smeralda.

Il “Principe” Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma per circa un decennio, ha compiuto 60anni nei giorni scorsi e ha festeggiato il traguardo in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. “Ho aperto un ristorante in Costa Smeralda cinque anni fa, lo gestisce mia figlia. Stiamo in famiglia, con qualche amico e stop”, ha raccontato l’ex calciatore in una intervista al Messaggero.

Nessun calciatore, nessuno dell’ambiente calcistico, al suo compleanno. Giannini ha raccontato nella lunga intervista la sua lunga carriera, costellata di mancate occasioni e coronata solo con tre Coppe Italia, più una Supercoppa e una Coppa in Austria. Tantissime le delusioni, tra cui quella che probabilmente ha segnato l’apice della sua carriera, con la semifinale mondiale di Italia ’90 persa contro l’Argentina.

Ma il calcio resta la sua vita. “Ho fatto esperienze in categorie minori – ha raccontato nell’intervista concessa al Messaggero -. Gallipoli è stata una perla, sono stato in Libano, l’ho trovato interessante. In questi anni mi sono occupato dei giovani da ds del Monterosi, abbiamo formato tre squadre nazionali. Sto fondando un’Accademia a Marino. I ragazzi bravi, e italiani, ci sono in giro, non date retta a fesserie”, ha concluso l’ex calciatore.

