Nuovo show di Daniela Martani a La Maddalena, protesta per la musica a Caprera

Nel 2020 bloccò un traghetto per protesta contro le mascherine, ora Daniela Martani si scaglia contro la musica in spiaggia a Caprera. L’ex gieffina, simbolo delle proteste dei dipendenti Alitalia, torna nell’arcipelago di La Maddalena. Ancora con polemiche e telefonino acceso. Nel 2020 bloccò l’imbarco sul traghetto perché non voleva indossare la mascherina dentro l’auto.

Ora nel mirino della pasionaria del web finisce la musica del ristorante nella spiaggia i Due Mari a Caprera. Non gradendo le note che echeggiavano per la spiaggia, armata di telefonino è andata a chiedere al deejay di abbassare il volume. Le viene risposto che i decibel emessi rientrano nei limiti di legge. “Invece di chiedere scusa e abbassare, mi volevano alzare le mani addosso”, scrive nel suo video social. Da lì la discussione con alcuni dipendenti dell’attività a colpi di “guarda che ti denuncio” e “le concessioni sono scadute”. Il finale del video che ha pubblicato su Tik Tok mostra la protagonista di due edizioni del Grande fratello soddisfatta perché con l’arrivo della Capitaneria di porto (nel rituale giro tra le barche in rada) ai Due Mari cala il silenzio.

Il video pubblicato da Daniela Martani su Tik Tok

@daniela.martani A #lamaddalena #estate #estate2024 ♬ suono originale – daniela martani #Caprera il ristorante che si trova nella spiaggia dei due mari ogni giorno verso le 14 inizia a mettere la musica a palla disturbando la quiete la tranquillità dei bagnanti presenti sulla spiaggia libera, fregandosene altamente di procurare un enorme fastidio. Persone del luogo mi hanno detto che da quando si è insediata questa nuova gestione, la spiaggia è diventata impossibile da frequentare per il rumore causato dalla totale mancanza di rispetto del gestore. Vorrei sapere se un parco naturale protetto come quello dell’ arcipelago della Maddalena possa consentire uno scempio del genere. @Parco di La Maddalena #sardegna

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui