Elisabetta Canalis torna dai cani di Olbia, visita al rifugio della Lida

Alla Lida di Olbia si rinnova l’appuntamento con Elisabetta Canalis

Sta diventando una certezza, Elisabetta Canalis torna sempre alla Lida di Olbia per dare il suo sostegno al rifugio dei cani. La sua presenza porta visibilità alla struttura guidata da Cosetta Prontu, con maggiori possibilità di adozione.

“Oggi è stata una giornata speciale, abbiamo avuto l’onore di ricevere la visita di Elisabetta Canalis, che ci ha sorpreso all’ultimo minuto – scrivono dalla Lida sezione di Olbia -. Ogni volta che torna in Sardegna durante l’estate, il nostro rifugio diventa una tappa fissa per lei e non possiamo che essere grati per il suo affetto e il suo sostegno.

“Elisabetta non solo ci regala momenti indimenticabili, ma porta anche visibilità ai nostri amati amici a quattro zampe, aiutandoci a far conoscere le loro storie e la loro ricerca di una famiglia – concludono -.

Grazie di cuore Elisabetta per essere sempre al nostro fianco e per la tua dedizione verso il nostro lavoro.

Torna presto e, come ti ho detto, non dimenticarti di noi e dei nostri tesori. Insieme possiamo continuare a fare la differenza nella vita di tanti animali bisognosi”.

