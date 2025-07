Vodafone in tilt a Olbia e San Teodoro, cosa c’è da sapere

La rete Vodafone è in tilt a Olbia e San Teodoro.

Da questa mattina, a partire dalle ore 10, si registrano problemi alla rete Vodafone nelle zone di Olbia e San Teodoro, con migliaia di utenti che si trovano nell’impossibilità di effettuare chiamate telefoniche e accedere alla rete internet.

Le cause del disservizio non sono al momento note, e la compagnia telefonica non ha fornito dettagli specifici sulle origini del malfunzionamento. Attraverso il servizio clienti, Vodafone ha tuttavia assicurato che sta lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile e che il ritorno alla piena funzionalità della rete è previsto entro le prossime ore. Il problema sta causando disagi importanti, soprattutto per coloro che necessitano di contatti urgenti o servizi connessi alla telefonia mobile.

