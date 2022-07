La star del web Khaby Lame in vacanza tra Olbia e la Costa Smeralda

Le vacanze di Khaby Lame in Gallura.

L’influencer senegalese, residente in Italia dall’età di un anno, Khaby Lame, è in vacanza nel Golfo di Marinella. Il 22enne, nonostante i 147 milioni di follower su TitTok non ha mancato di dispensare sorrisi e selfie a quanti gli si avvicinavano.

Sui social, in questi giorni, il giovane sta raccontando le vacanze nell’isola. Giornate trascorse tra la spiaggia di Olbia e le discoteche della Costa Smeralda. E anche lui, come tanti altri, non è mancato all’appuntamento con Zlatan Ibrahimovic.

Di origine senegalese, il tiktoker ha perso il lavoro due anni fa. Con le sue espressioni è partita una scalata che lo ha portato a essere conosciuto in tutto il mondo, essendo tra i più seguiti a livello mondiale. Durante questa vacanza a Porto Cervo ha già rassicurato i follower sul fatto che ci sarà anche un pezzo di isola nei prossimi video.