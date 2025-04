Successo per le “Settimane della Prevenzione” in Costa Smeralda

Le “Settimane della Prevenzione” in Costa Smeralda.

Si è conclusa, con l’incredibile numero di 828 prestazioni mediche, la quarta edizione de “Le Settimane Gratuite della Prevenzione”, l’iniziativa promossa da Smeralda Holding – la società italiana interamente controllata da Qatar Investment Authority (“QIA”) e proprietaria dal 2012 di immobili e terreni sul mare lungo la Costa Smeralda – nell’ambito del programma “Smeralda Holding per il territorio”.

Il progetto, pensato per offrire un concreto sostegno alla comunità locale, ha permesso ai residenti di accedere gratuitamente a visite mediche specialistiche con l’obiettivo di favorire la prevenzione e promuovere controlli regolari per l’individuazione precoce di eventuali fattori di rischio per la salute.

Anche quest’anno, l’iniziativa ha superato le aspettative, con un incremento del 46% nelle visite di controllo rispetto alla precedente edizione record. Il programma è stato inoltre ampliato in corso d’opera, con un aumento del 28% rispetto alle prestazioni inizialmente previste, che erano già superiori rispetto a quelle del 2024, in risposta alle numerose richieste ricevute. Infine, per far fronte all’alto numero di adesioni, il programma di screening, inizialmente previsto su 66 giornate, è stato esteso di 31 giorni, dal 1° febbraio al 9 aprile 2025.

L’iniziativa 2025 si è arricchita di altre importanti novità: grazie alla collaborazione con alcuni medici dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, sono state offerte prestazioni ambulatoriali gratuite in Urologia, Ginecologia e Ostetricia, ampliando ulteriormente l’offerta sanitaria disponibile. Il programma degli accertamenti medici, dedicato alla prevenzione, ha infatti incluso screening per le seguenti patologie: neoplasie mammarie, ictus, mappatura nei/melanoma, noduli tiroidei, patologie cardiologiche, diabete di tipo 2 e malattie metaboliche, neoplasie alla prostata, neoplasie alla pelle e esami specifici per la prevenzione del tumore del colon/retto. Inoltre, pensando alla comunità anziana, è stato anche avviato un programma specifico per la prevenzione dell’Alzheimer.

