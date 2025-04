Al via a Palau la campagna per difendere spiagge e fondali marini

La campagna per difendere l’ambiente a Palau.

Ha preso il via a Palau la campagna di sensibilizzazione ambientale del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” per una fruizione responsabile degli arenili e dell’ambiente marino e costiero. Scopo dell’iniziativa è informare per tempo turisti italiani e stranieri non solo della bellezza, ma anche della fragilità di questi delicati ecosistemi e prevenire eventuali comportamenti che possano recar danno all’ambiente.

I pannelli informativi destinati a diversi enti.

Attraverso una serie di pannelli informativi destinati a scuole, associazioni di volontariato, strutture turistiche e ricreative, gli esperti del Comitato mettono l’accento su una serie di criticità ambientali note agli esperti ai lavori, ma troppo spesso dimenticate o ignorate dal largo pubblico e dal turismo di massa. Salvaguardia delle dune costiere, tutela della Posidonia oceanica, rispetto per la flora e la fauna, osservanza delle norme relative a sabbia, conchiglie e ciottoli della spiaggia sono alcuni dei comportamenti virtuosi dei turisti indicati nella campagna di sensibilizzazione degli “Amici”. Un invito a scoprire la Sardegna in tutta la sua unicità e bellezza e, allo stesso tempo, un appello al turista per aiutare a tenerla intatta e pulita, proprio come se fosse casa sua.

Uno strumento informativo realizzato in italiano e in inglese.

Nel decalogo, che si presenta come un agile strumento informativo ed educativo realizzato in italiano e in inglese, vengono chiaramente identificate le buone pratiche generali per salvaguardare spiagge e arenili e preservare i delicati equilibri dei fragili ecosistemi marino e costiero. Troviamo formulato l’invito a non toccare e a non esporre all’aria le stelle marine, a non portare via sabbia, ciottoli e conchiglie, a non calpestare le dune, a rispettare la Posidonia, a non raccogliere piante e fiori presenti sulle spiaggia e sulle dune, a smaltire correttamente plastica e rifiuti, a gettare l’ancora solo su fondali sabbiosi. Il materiale, da diffondere attraverso i social, i programmi di educazione ambientale nelle scuole, i punti informativi di strutture turistiche o agenzie di viaggio, è messo gratuitamente a disposizione a chiunque ne faccia richiesta, via mail all’indirizzo amiciditalmone@gmail.com o attraverso un messaggio alla pagina Facebook e Instagram degli “Amici di Talmone”.

