Nuova masterclass della banda Mibelli a Olbia, tocca al sassofono

Dopo il grande successo delle prime tre Masterclass della banda Felicino Mibelli di Olbia arriva il momento del sassofono. Le prime tre erano dedicate agli strumenti ad ottoni, timpani e percussioni, e clarinetto La Banda Musicale “Felicino Mibelli” di Olbia presenta per quarto e ultimo appuntamento del prossimo 10 e 11 maggio.

LEGGI ANCHE: Concerto finale della Masterclass di Tromba a Olbia

“La masterclass di sassofono con il Maestro Fabrizio Mancuso (solista internazionale, docente presso il CRR di Annecy, Sax Tenore del Quartetto “Habanera”). La masterclass, che si svolgerà presso i locali MusMat in Via Roma ad Olbia (Sala della Banda), è aperta ad allievi effettivi ed uditori (di qualsiasi età e livello di preparazione musicale). Durante la masterclass, nella giornata di domenica 11 maggio, ci sarà anche l’esposizione, e la possibilità di prova, dei prodotti della Selmer Paris, della BG e della Billaudot Paris. A termine della prima giornata di lezioni (sabato 10 maggio), alle ore 20:30, presso l’Archivio “Mario Cervo” (Via Grazia Deledda n. 26, Olbia), si terrà, con ingresso gratuito, il Concerto degli Allievi dell’Ensemble di Sax “SMERALDO” della Banda Musicale “F. Mibelli” di Olbia”.

“Al termine della seconda giornata di lezioni (domenica 11 maggio), presso la Sala Concert del MusMat (Via Roma, Olbia) alle ore 19:00 si terrà il Recital del docente di sax M° Mancuso Fabrizio accompagnato al pianoforte dal M° Nikitina Kseniia (con la partecipazione straordinaria del docente di sassofono della Scuola di Musica ad Orientamento Bandistico della Banda Mibelli di Olbia M° Berutti Riccardo)”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui