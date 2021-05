La Terrazza Frades è pronta a riaprire: giovedì 20 maggio il ristorante con bottega e laboratorio di pasta fresca di Frades Porto Cervo dà il via alla stagione in Costa Smeralda, presentando un’immagine e un’offerta rinnovata con menu disponibili tutto il giorno e con maggiori servizi d’asporto e a domicilio, in villa o in barca.

Inaugurata cinque anni fa e subito diventata uno dei punti di ritrovo della costa, La Terrazza Frades vanta una posizione privilegiata con una vista spettacolare sulla baia di Cala di Volpe. Per la nuova stagione Roberto, Fabio e Valerio Paddeu presentano un ambiente rinnovato, che richiama lo stile del locale aperto nel cuore di Milano, dove la Sardegna gioca un ruolo centrale anche negli elementi d’arredo: fra tutti il granito Giallo San Giacomo, tipico gallurese, e i murales della Dea Madre in omaggio a Costantino Nivola, il grande artista del novecento originario di Orani, il paese dei tre frades.

All’interno si trova la bottega con il banco salumi e formaggi, l’enoteca, la zona dei prodotti tipici e il laboratorio di pasta fresca, da richiedere su prenotazione. All’esterno ci si accomoda in terrazza con lo sguardo rivolto verso la vista più bella della costa.

L’offerta è pensata per accogliere gli ospiti in qualsiasi momento della giornata: si inizia alle 12 con un menu leggero, perfetto per una pausa dalla spiaggia, e si prosegue con l’immancabile aperitivo Frades che propone, oltre ai grandi classici come i culurgiones arrosto, una selezione di cocktail caratterizzati da abbinamenti inediti e dal carattere deciso degli spiriti, rigorosamente sardi.

La vera anima della “Frades experience” resta sempre la cucina: assaggi di Sardegna, dove ricette della tradizione vengono riviste con creatività e con l’uso sapiente di materie prime di altissima qualità. Il menu non è mai lo stesso, cambia a seconda dei momenti della stagione e di ciò che di meglio il mercato ha da offrire: le ostriche di Tortolì, il crudo di gamberi di Golfo Aranci con burratina e agrumi, la tartare di tonno rosso di Carloforte alla catalana e il sashimi di ricciola con prosciutto crudo di Fonni, fichi e teryiaki al mirto sono solo alcuni dei piatti pensati per l’estate.

Per chi desidera regalarsi una cena gourmet direttamente a casa o in barca, Frades propone menu d’asporto personalizzabili e il servizio di chef a domicilio. In questo caso sarà lo chef ad occuparsi personalmente della spesa, del menu e dello staff necessario per ricreare la magia dell’esperienza Frades. “I servizi a domicilio sono sempre più richiesti – commenta Roberto Paddeu, Executive Chef di Frades Porto Cervo – e per questo abbiamo deciso di dedicargli il personale che avevamo già formato per il catering degli eventi più importanti in Costa Smeralda: un servizio che nelle scorse stagioni è stato molto apprezzato e che speriamo di tornare presto a offrire in tutta sicurezza”.

