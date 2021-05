Dopo Tempio Pausania il Barber Shop Giomba apre anche all’Isola Rossa

Un nuovo Barber Shop all’Isola Rossa.

Aprire una nuova attività in tempo di pandemia è qualcosa di speciale, di coraggioso, qualcosa che va sottolineato e di cui essere orgogliosi. Gian Battista Aisoni, affermato barbiere di Tempio Pausania e la moglie Valentina il coraggio lo hanno preso per mano e insieme hanno deciso che al punto vendita di Corso Vittorio Veneto 5 poteva essere aggiunto anche un altro locale, più vicino al mare, all’Isola Rossa, frazione del comune di Trinità d’Agultu. Un locale che potrà essere importante anche per la valorizzazione turistica della splendida frazione che si sviluppa sulla costa.

La promozione del nuovo punto vendita che inaugurerà a giugno 2021 è stata realizzata tramite un video con utilizzo di un drone che valorizza la meraviglia paesaggistica dell’Isola Rossa e servirà da volano per il turismo in una zona della Gallura in cui l’emergenza Covid ha colpito duramente.

Le caratteristiche del nuovo Barber Shop che aprirà in via Belvedere 2 a Isola Rossa sono le stesse di quelle di via Vittorio Veneto 5 a Tempo Pausania: a farla da padrone saranno le sapienti mani di Gian Battista Aisoni, barbiere per uomo che si è aggiudicato premi importanti al Cosmoprof di Bologna e in altre manifestazioni dedicate a moda e cura del corpo. Oltre a “Giomba” saranno i ragazzi del suo staff a curare i clienti con tagli alla moda e classici, con un occhio di attenzioe per la barba e i trattamenti tricologici. Saranno due le linee di prodotti utilizzate, Barbermind e Balente, entrambi per la cura e il benessere dell’uomo, Balente tra l’altro nasce e si sviluppa proprio in Sardegna.

