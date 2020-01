L’auto è rimasta in bilico su una scarpata.

A soli 13 anni ha rubato la macchina alla mamma e poi si è schiantato contro un muretto, rimanendo in bilico su una scarpata fino a quando i carabinieri di Budoni ed i Vigili del fuoco non lo hanno estratto dalle lamiere, dopo aver messo in sicurezza l’autovettura.

Poteva trasformarsi in tragedia la bravata di un ragazzino di una frazione di Budoni che ieri notte intorno alle 2 ha deciso prendere l’auto dei genitori per farsi un giretto. Il ragazzino, che vive con la mamma, le ha sottratto le chiavi e si è messo alla guida dell’utilitaria andando a sbattere contro un muretto con l’auto pericolosamente in bilico sul ciglio di una scapata.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ragazzino all’ospedale di Olbia. E’ stato ricoverato con diverse fratture alla gambe e dovrà essere sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri di Budoni, che dovranno ricostruire non solo la dinamica del sinistro ma anche le modalità con le quali il giovane si è messo alla guida.

