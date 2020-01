Assaltano l’ufficio postale con una ruspa: banda in fuga

Hanno tentato di portare via il bancomat e la cassaforte.

Scene da film questa notte ad Oliena quando alcuni malviventi hanno assaltato il bancomat dell’ufficio di Oliena con un escavatore e un trattore.

Attorno alle 4 alcuni uomini hanno distrutto il muro dell’ufficio postale utilizzando la benna di un escavatore e un trattore che erano stati rubati poco prima nella zona. Dopo alcuni tentativi per portare via il bancomat e la cassaforte ma alla fine i ladri hanno desistito.

I carabinieri sono subito giunti sul posto allertati dall’allarme dell’ufficio ma i ladri erano già fuggiti. Sono ora in corso le indagini per individuare i responsabili dell’assalto, i militari stanno sentendo alcuni testimoni e visionando alcune telecamere per cercare di ricostruire la vicenda.

