Gli appuntamenti.

L’Associazione Culturale Mediterrarte presenta a Olbia gli ultimi due spettacoli di arte di strada inseriti nel cartellone degli eventi natalizi “Olbia Winter Street Show 2019”, in programma fino al 6 gennaio.

Domani 3 gennaio 2020 in piazza Dionigi Panedda dalle ore 17 e 30, dalla rassegna Arte in Strada II edizione, dal loro tendone di stanza in questo periodo ad Assemini, gli artisti del Circo Paniko trasformeranno la piazza in una piccola arena che invaderanno con allegria e un pizzico di follia: musici, acrobati e giocolieri per un esilarante show.

“La compagnia Circo Paniko nasce dall’esigenza di uscire dagli schemi ormai sempre più ripetitivi e commerciali del teatro e dell’arte di strada, alla ricerca di una forma travolgente e inconsueta di espressione delle proprie qualità artistiche. Non banali battute, niente allusioni maliziose, niente sproloqui e ovvietà, bensì poche parole musica dal vivo e molto stile! I numeri si susseguono e si intrecciano per mezzo delle caratteristiche dei personaggi buffi e grotteschi, assurdi e realissimi.Grazie alle numerose esperienze all’estero l’utilizzo della parola passa in secondo piano e mette in luce una narrazione molto fisica, immediata e diretta, che lascia a bocca aperta chiunque vi si trovi davanti.

Il concetto fondamentale è la riscoperta della strada, luogo di aggregazione per eccellenza, dove tutte le diversità scompaiono e gli individui si riscoprono tutti uguali.”

Lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 17 e 30 in via Dante sarà di scena la Compagnia Lannutti & Corbo con lo spettacolo comico circense “All’incirco varietà… Speciale Befana”, un bizzarro, divertente e stravagante show adatto a tutta la famiglia.

“All’ incirco varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette,

Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.

