Dietro il centro commerciale di Olbia una montagna di rifiuti

Rifiuti pericolosi a Olbia.

Il problema dell’abbandono dei rifiuti nella periferia di Olbia continua ad essere serio, con l’aumento di segnalazioni sopratutto nella stagione estiva. Diversi incivili, stando alla denuncia di un lettore, hanno trasformato l’area dietro il centro commerciale Olbia Mare in una discarica.

Il quartiere, che è in attesa di un’imminente trasformazione, grazie al progetto Iti, è stato preso d’assalto da qualcuno che ha pensato di liberare la propria casa da plastica, sacchi neri e oggetti di arredamento. Le foto inviate sono tantissime e rendono l’idea di come l’area dietro il centro commerciale della città e in prossimità del mare è stata trasformata in un luogo di degrado.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui