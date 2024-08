L’estate prosegue oltre settembre a San Teodoro, tra le star Achille Lauro

Achille Lauro e gli altri eventi a San Teodoro

Doveva essere un altro degli eventi dal sapore più autunnale, ma, pur di avere Achille Lauro a San Teodoro, si è fatta un’eccezione. A spiegarlo è Luciana Cossu, vicesindaco e assessore al turismo, cultura ed eventi: “Avremmo preferito fissare il concerto ad ottobre, ma Achille Lauro è un artista particolare che ci piace molto, di nicchia, quindi, abbiamo deciso di anticipare la data al 28 settembre”.

Sì, perché da qualche anno a questa parte l’amministrazione di San Teodoro è impegnata in un concreto tentativo di destagionalizzazione. E lo fa puntando a valorizzare i mesi spalla, spalmando gli eventi durante tutto l’anno, soprattutto tra aprile e novembre. L’obiettivo è supportare operatori, associazioni locali e residenti, ma anche ricompensare chi viene a fine stagione. “Quello che ci proponiamo – spiega l’assessore Cossu – è di assecondare ogni tipo di interesse. Da quello del giovane che viene per la movida a quello della famiglia che viene per la tranquillità. E cerchiamo di farlo accogliendoli e garantendo loro dei servizi, tra cui la varietà di eventi”.

La qualità e la varietà alla base della pianificazione

“E non per forza si tratta di grandi nomi – spiega l’assessore – ma di eventi di qualità, che abbracciano diversi interessi, dallo sport al teatro, dalla letteratura all’intrattenimento alla musica”. A premiare questo approccio, la buona riuscita delle proposte passate, comprese quelle di ottobre: “Malika Ayane nel 2022 e i The Kolors nel 2023 hanno avuto un grande successo di pubblico. San Teodoro era pieno”, ricorda con piacere l’assessore Cossu.

Tra i prossimi appuntamenti, il San Teodoro Fitness, che si terrà il 24 e il 25 agosto; il San Teodoro Jazz, in programma dall’1 al 5 settembre; l’XI Campionato Italiano di nuoto paralimpico in acque libere fissato per il 21 settembre. L’Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade, concerto libero e gratuito, si terrà in piazza Gallura a partire dalle 22. La carrellata di eventi, che verranno presto svelati, si concluderà il 9 novembre con la festa del patrono.

