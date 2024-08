Chili di carne lasciata in un frigo all’aperto, maxi sanzione per un chiosco in Gallura

Sanzioni e maxi sequestri al titolare di un chiosco in Gallura.

In un chiosco in Gallura c’erano 60 chili di carne lasciata in un frigo all’aperto. A scoprirlo il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Sassari, che nell’ambito dei controlli, ha sanzionato e sequestrato la merce mal conservata nel locale.

All’inizio della settimana, i militari hanno effettuato un controllo presso un chiosco in Gallura, dove hanno sequestrato circa 60 kg di carne conservata in un frigorifero all’aperto, esposto agli agenti atmosferici e in pessime condizioni igieniche. Al titolare dell’attività sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro.

Il NAS in questi giorni ha intensificato le ispezioni presso le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti, portando a numerosi sequestri e all’emissione di sanzioni amministrative, con particolare attenzione alle carenze igienico-sanitarie dei locali e alla tracciabilità degli alimenti e dei prodotti ittici. Un altro sequestro con maxi sanzione è avvenuto ad Alghero.

