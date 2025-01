Aumentano gli abitanti di Olbia e della costa, ma la Gallura interna si spopola

Sale il numero degli abitanti in alcuni paesi della Gallura.

Crescono gli abitanti in Gallura, ma non in tutti i comuni. Olbia è ancora la città maggiormente in crescita nel territorio, con un obiettivo che va incontro ai 62mila abitanti. Ma ci sono anche altre realtà che stanno incrementando gli abitanti, seppur lentamente.

Arzachena è la seconda città in Gallura che cresce, raggiungendo alla fine del 2024 i 13.929 abitanti. Il Comune, dunque, alla fine del 2025 potrebbe raggiungere i 14mila residenti. La terza città della Gallura più popolosa è Tempio Pausania, con 13.054, ma gli abitanti sono in declino ormai da diversi anni.

La Maddalena si attesta come la quarta città per numero di residenti, con 10.698 abitanti, ma in diminuzione. Le realtà più piccole con un indice positivo di crescita sono quasi tutte costiere: San Teodoro (5.163), Santa Teresa Gallura (5.090), Budoni (5.571) e lievemente anche Golfo Aranci (2.394). Si spopola invece la maggior parte dei comuni dell’entroterra, che perdono abitanti e non riescono a compensare con il numero delle nascite, che restano al minimo storico.

Tra queste piccole realtà interne alcune fanno eccezione. Una di queste è Telti, che si è lentamente ripresa da una fase di spopolamento. Il paese è passato da 2.246 a 2.268 residenti, segno che sta diventando attrattivo da parte di chi non trova casa nelle città vicine più grandi, dove ultimamente, purtroppo, gran parte degli affitti sono stagionali. Tra i paesi più piccoli c’è Loiri Porto San Paolo, che si avvicina all’obiettivo 4.000 abitanti, grazie alla posizione costiera di Porto San Paolo. Alla fine del 2024, nel paese sono registrati 3.797 residenti. Lieve calo invece per Palau, che passa dai 4.113 abitanti ai 4.077 a metà 2024.

