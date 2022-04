Uno dei due sarebbe stato abusato ad Arzachena.

Avrebbe abusato di due ragazzi affetti da disabilità. Un operatore socio sanitario, originario di Oristano, è indagato per violenza sessuale su due giovani maggiorenni che aveva in custodia, durante alcune trasferte con un’associazione con cui collaborava.

Le accuse sono molto gravi: l’uomo avrebbe violentato i due ragazzi, affetti dalla sindrome di Down, tra il 2018 e il 2019. Tutto è partito dalla denuncia dei familiari dei giovani, che non si conoscevano, poiché i fatti sono avvenuti in due luoghi e momenti diversi. Uno dei due presunti stupri è avvenuto durante un viaggio ad Arzachena nel 2018, mentre il secondo a Edimburgo nel 2019.

Per raccogliere le testimonianze delle presunte vittime, si è tenuto un incidente probatorio dove i giovani sono stati sentiti in un’audizione protetta concessa dal gip. Un passaggio decisivo per proseguire l’inchiesta sull’ennesimo caso di violenza sessuale di cui si sta occupando il tribunale di Tempio.