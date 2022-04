Preoccupazione nella frazione di Olbia.

Fatiscenti e in mezzo alla strada. Preoccupano i residenti le 2 cabine in cattivo stato di conservazione che si trovano in via dei Pescatori a Pittulongu, vicino alla spiaggia di Bados. Uno degli abitanti ha scritto al Comune di Olbia per segnalare la difficoltà per le auto e al trasporto pubblico di transitare nella via.

Le cabine, a causa delle loro condizioni, hanno da tempo lo sportello aperto e questo, soprattutto di notte, impedisce la circolazione dei veicoli. Qualche residente si era organizzato a chiuderle con apposite pietre, che non sono bastate per scongiurare il pericolo alla visibilità. Sulla email al Comune di Olbia i cittadini segnalano, inoltre, la presenza di buche. “Due profondi avvallamenti nel manto stradale, sulla corsia di ingresso da viale Pittulongu, prima del capolinea del bus numero 4”, si legge nella lettera.