Accessi controllati e prenotazioni online: come cambieranno le spiagge in Sardegna

Come sarà l’estate in Sardegna.

L’emergenza coronavirus e il sostanziale ritardo nell’allentamento delle misure anti contagio non ferma il settore turistico della Sardegna che vuole rimettersi in moto al più presto studiando misure che garantiscano la sicurezza.

Un interrogativo che in molti si pongono è come saranno le spiagge alla riapertura e come cambierà l’accesso per i turisti. Per garantire la distanza e rispettare le norme si sta pensando a degli ingressi contingentati a numero chiuso, con la prenotazione degli orari anche online per evitare le code e gli assembramenti all’ingresso.

Inoltre si dovrà garantire il distanziamento tra un ombrellone e l’altro con divisori ed aree perimetrate con percorsi dedicati per l’accesso all’acqua e per il ritorno alla propria postazione. In valutazione anche delle limitazioni per l’accesso ai bar e punti ristoro della spiaggia, che potrebbe avvenire ritirando direttamente il cibo ordinato o con un servizio direttamente all’ombrellone.

Valutazioni non facili anche per i gestori delle spiagge che dovranno fare i conti sicuramente con meno clienti e meno ombrelloni, ma che d’altro canto vogliono ripartire al più presto.

