Guasto all’impianto, acqua non potabile a Olbia e Loiri Porto San Paolo

Le ordinanze di Olbia e Loiri Porto San Paolo.

Nell’ultimo fine settimana si è verificato un fuori servizio dell’impianto di potabilizzazione Agnata che ha determinato uno scadimento qualitativo dell’acqua, con una non conformità per l’elevata torbidità e concentrazione di manganese superiore ai valori di parametro. per questo dopo Arzachena anche il Comune di Olbia e Loiri Porto San Paolo ha disposto la non potabilità dell’acqua.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato l’ordinanza di divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella città di Olbia ad esclusione della la Zona Aeroporto, Globo, Caserma Carabinieri di via degli Astronauti e sede inps-Inail, nonché le frazioni di Trainu Moltu, Sa Castanza, Pedru Gaias, Mamusi e Sos Coddos.

Anche a Loiri Porto San Paolo il sindaco Francesco Lai ha adottato un’analoga ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua erogata da Abbanoa S.p.a. per uso potabile e alimentare a Loiri, Porto San Paolo e Vaccileddi, in quanto non conforme ai parametri previsti.

