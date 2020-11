La tragedia nella parete sud di Pedra Longa.

Ha perso l’equilibrio durante la salita della parete sud di Pedra Longa, il blocco di roccia che si trova lungo la costa di Baunei. È scivolato e ha sbattuto la testa morendo poco dopo. La tragedia si è consumata dopo poco le 13 di oggi.

La vittima è un ragazzo che, stando alle prime informazioni, non sarebbe residente in Sardegna. A chiamare i soccorsi è stato l’amico con il quale stava scalando il blocco di roccia alto oltre 120 metri, da sempre richiamo degli arrampicatori. L’elicottero del 118 è arrivato sul posto.

Ha recuperato il ragazzo, l’ha issato a bordo per poi atterrare nelle vicinanze per prestare i primi soccorsi. Ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi, soprattuto quello alla testa, che si era procurato con la caduta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

(Visited 487 times, 487 visits today)