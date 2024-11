Le piogge scacciano la siccità: torna l’acqua a Budoni e San Teodoro

Dopo Siniscola e Posada, l’acqua torna h24 anche a Budoni e San Teodoro. L’aumento dei volumi d’acqua invasati nel lago Maccheronis negli ultimi giorni ha permesso di revocare tutte le restrizioni nei comuni serviti tra l’Alta Baronia e la Bassa Gallura. La Protezione Civile regionale ha infatti disposto la revoca del Piano Razionamenti Operativi nel comparto idropotabile gestito da Abbanoa.

LEGGI ANCHE: Siccità nel Nuorese, l’ondata di maltempo alimenta la speranza

Il Gestore Unico si è prontamente attivato per avviare le operazioni di rete e incrementare i processi di trattamento negli impianti. Da oggi l’erogazione dell’acqua sarà garantita senza interruzioni anche nei comuni di Budoni e San Teodoro, i cui potabilizzatori dipendono esclusivamente dall’invaso di Maccheronis.

A fine ottobre, le restrizioni erano già state sospese nel comune di Posada e, martedì scorso, in quello di Siniscola, grazie alla connessione attivata da Abbanoa che consente di utilizzare l’acqua della sorgente di Fruncu e Oche per alimentare il potabilizzatore al servizio dei due centri della Baronia.

Il presidente del Cda di Abbanoa, Giuseppe Sardu, ha dichiarato di aver operato in stretto contatto con le amministrazioni comunali, con l’obiettivo, durante questi mesi di criticità, di ridurre al minimo le restrizioni. Contemporaneamente, abbiamo anche avviato importanti investimenti per l’efficientamento delle reti idriche, con cantieri attualmente in corso.

