Si cercano addetti alle pulizie.

Si cercano a Olbia addetti alle pulizie di interni a tempo determinato. L’annuncio è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro, con il codice 1500021211000000000194819 e sarà online fino al 25 giugno.

I posti vacanti ricercati dall’impresa di pulizie sono due e si occuperanno della pulizia di condomini ed uffici. I candidati ideali hanno abbiano buona manualità e capaci di utilizzare e conservare i prodotti e gli strumenti del mestiere.

Si richiede esperienza anche minima nella mansione. Non è richiesto possesso di patente B o di mezzo di trasporto, ma è necessario che il candidato sia in grado di garantire il raggiungimento della sede di lavoro in orario. Non è previsto Vitto o Alloggio. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

