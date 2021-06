La Maddalena in tv.

La Maddalena finisce sul maggior canale della televisione italiana. Sono terminate le riprese per una puntata di “Azzurro”, una nuova trasmissione che andrà in onda Rai Uno.

Non è la prima volta che il fascino di La Maddalena finisca in tv. Il programma dell’estate sarà dedicato interamente all’isola e andrà in onda tra un mese. Ad annunciarlo è lo stesso assessore comunale del turismo Gian Vincenzo Belli.

(Visited 60 times, 60 visits today)