La nuova strada Olbia – Arzachena.

Dopo anni di attese e rinvii, la nuova Olbia – Santa Teresa Gallura compie un passo decisivo. Il primo lotto dell’adeguamento della stradale statale 125/133, da Olbia Nord fino a San Giovanni, alle porte di Arzachena, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Via-Vas, aprendo la strada all’avvio dei lavori. L’attuale collegamento, realizzato negli anni ’60, non è più adeguato ai volumi di traffico che attraversano la Gallura, soprattutto nei mesi estivi: carreggiata stretta, tracciato tortuoso, code frequenti e un elevato rischio di incidenti.

I fondi stanziati dalla Regione Sardegna.

Per i primi due lotti dell’opera, fino a San Giovanni e al primo tratto verso Palau, sono stanziati circa 600 milioni di euro. Una parte significativa delle risorse, pari a circa 475 milioni, è già disponibile, ma finora i tempi si sono allungati a causa dei complessi iter autorizzativi. Parallelamente, la Regione ha previsto fondi per la messa in sicurezza della rete viaria gallurese, come ricordato dall’assessore Antonio Piu in un recente incontro.

Le gare d’appalto e l’apertura dei cantieri.

Il primo tratto a quattro corsie è considerato strategico per decongestionare l’accesso alla Gallura e migliorare la sicurezza stradale. Superati gli ultimi passaggi tecnici, si potrà procedere con le gare d’appalto e l’apertura dei cantieri. La nuova Olbia-Santa Teresa sarà articolata in cinque lotti funzionali: i primi, fino a Palau, prevedono una carreggiata più ampia e scorrevole, mentre il tratto finale verso Santa Teresa è ancora in fase di progettazione. Un’infrastruttura chiave per la mobilità e lo sviluppo economico dell’intera Gallura, tra turismo, sicurezza e competitività del territorio.

