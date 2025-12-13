Sicurezza a Olbia: “Attacchi mai visti a supermercati e passanti”

Manifestazione sulla sicurezza a Olbia

di Ernesto Massimetti

Una cinquantina i partecipanti alla manifestazione sulla sicurezza a Olbia organizzata da “Reazione Terranoa” in piazza Crispi. Uno dei responsabili ha sottolineato il profondo degrado in cui versano alcuni quartieri della città. Sottolineando alcuni episodi recenti che stanno facendo crescere la preoccupazione.

“Gli ultimi fatti parlano chiaro – denuncia Eros Orlando -. Attacchi mai visti prima ai supermercati cittadini, rottura di vetrine e minacce alle commesse, assalti ai passanti nelle vie del centro storico. Un aggravamento che nessuno aveva previsto”.

