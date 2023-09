Olbia dice addio allo skipper Emiliano Azara, un “gigante buono” di 52 anni

Addio a Emiliano Azara, amato come skipper e come padre

Tristezza a Olbia per la prematura scomparsa di Emiliano Azara, “gigante buono” di 52 anni che lascia due figli. Il lutto colpisce anche Santa Teresa dove come skipper ha accompagnato centinaia di turisti tra i mari della Gallura. Lascia due figli e un grande vuoto. “Non ci sono parole. Ciao gigante buono te ne sei andato così all’improvviso – lo ricorda Antonio “Tango” Dessì -. Ciao Emiliano Azara, riposa in santa pace”. Commosso il saluto di Antonio Deiana: “Canta anche da lassù, zio Emiliano Azara: persona splendida”.

Due anni fa Emiliano era balzato agli onori della cronaca per un gesto apparentemente scontato, ma raro da vedere. Aveva trovato un portafogli per terra, con contanti e bancomat, e lo aveva consegnato ai carabinieri. I primi a complimentarsi per la sua onestà erano stati proprio i militari della Stazione di Olbia. “Quei soldi non erano miei, era giusto che li restituissi. Non voglio nessuna ricompensa – aveva spiegato -. Ho fatto ciò che ho fatto perché questi sono i valori con i quali conduco la mia vita e voglio trasmettere ai miei figli”.

