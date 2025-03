Il “Molo Jovanotti” non ospiterà più i grandi eventi di Olbia.

Il Molo 1 Bis del porto di Olbia Isola Bianca, noto agli olbiesi come “Molo Jovanotti“, non più i grandi eventi sportivi e di spettacolo. Tuttavia, con ogni probabilità, continuerà a ospitare il paddock del Rally Italia Sardegna, in programma a Olbia dal 5 all’8 giugno. Dopo la chiusura parziale del Molo Brin per la realizzazione del nuovo porto turistico dedicato a mega e giga yacht, le istituzioni stanno cercando una soluzione per non compromettere la stagione degli eventi in città.

Le restrizioni di sicurezza e la decisione dell’Autorità Portuale.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha ribadito la necessità di trovare alternative per ospitare le manifestazioni pubbliche. Questo a causa delle rigide normative di sicurezza: nessun evento potrà svolgersi nelle aree sterili del porto, ossia quelle più vicine agli imbarchi e alla stazione marittima. Come conseguenza, i parcheggi per le auto verranno spostati all’ingresso dell’Isola Bianca, dove l’Aspo sta predisponendo una nuova area di sosta.

Eventi a rischio: la motonautica salta, incognita sul Capodanno.

Tra le manifestazioni che subiranno variazioni, la più colpita è la motonautica: la spettacolare gara di Formula 1 del mare non verrà confermata per quest’anno. Per quanto riguarda l’evento dell’aquabike, il Comune di Olbia sta valutando di trasferirlo nell’area libera del Molo Brin e nel vicino Molo Bosazza, sfruttando anche il perimetro marittimo di via Poltu Ezzu per l’accoglienza.

Resta incerto il destino del concertone di Capodanno. Le autorità sperano di ottenere una concessione straordinaria per il 31 dicembre. Soprattutto, considerando la minore congestione del porto in quel periodo e l’assenza di navi in transito. Tuttavia, la questione rimane aperta e le trattative sono ancora in corso.

La posizione del Comune di Olbia.

L’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Marco Balata, ha sottolineato la volontà di collaborare con l’Autorità Portuale e la Capitaneria per garantire la sicurezza senza rinunciare agli eventi che da anni animano la città.

La posizione dell’Autorità Portuale.

Deiana ha ribadito che il traffico portuale è cresciuto notevolmente negli ultimi anni con giornate con oltre 20 movimenti nave e 4 milioni di persone. Rendendo sempre più difficile la convivenza tra attività portuali e grandi eventi

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui