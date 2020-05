La prossima settimana la data per la riapertura dei voli civili.

Il presidente della Regione Christian Solinas ieri ha illustrato il progetto per la riapertura degli aeroporti in Sardegna.

Si partirà con i voli privati che, visto il numero più limitato rispetto all’aviazione civile, saranno più gestibili dando la possibilità di testare il sistema. Un banco per sperimentare il sistema dei controlli, dei tempi di attesa per i passeggeri e dei protocolli per le verifiche.

Per quanto riguarda i voli civili il presidente Solinas ha confermato che nel corso della prossima settimana verrà comunicata la data della riapertura.

