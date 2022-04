Quanto inquina l’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia è il secondo in Sardegna per inquinamento e il 19esimo in Italia. Lo rivela uno studio realizzato dal sito Airport Tracker, con tanto di mappa interattiva, che ha preso in esame 26 scali italiani. Lo studio rivela che l’aeroporto Costa Smeralda causa emissioni equivalenti a 58,500 automobili all’anno.

Le emissioni riguardano la presenza di anidride carbonica (CO2) emessa dal traffico degli aerei nell’area di Olbia, equivalenti a 0.12 milioni di tonnellate e 100 grammi di anidride per passeggero. L’aeroporto di Fertilia Alghero (22 esimo posto), anche per il ridotto traffico aereo, invece, produce la metà delle emissioni rispetto a quello gallurese, con 0.05 milioni di tonnellate di Co2, equivalente a 24.050 auto. Ma gli aeroporti sardi sono più “sicuri” a livello di impatto atmosferico rispetto a tanti della Penisola. La mappa, infatti, contrassegna in arancione gli aeroporti più inquinanti, e l’unico nell’Isola a presentare questo colore è quello di Cagliari (14 esimo posto).

Il rapporto ha lo scopo di rendere noto una realtà poco contemplata dai governi. I ricercatori vogliono mettere in evidenza come spesso si parla di inquinamento dei trasporti terrestri, ma non ci sono dati finora sulle emissioni prodotte dai velivoli. Dunque è impossibile sapere l’impatto che hanno sul clima e che sulle politiche che si dovrebbero intraprendere per contrastare l’inquinamento atmosferico.