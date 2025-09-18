LENXAR a Olbia: clienti entusiasti per il nuovo store di Ottica dedicato agli occhiali con clip magnetica

LENXAR a Olbia

Dopo lo Store di Carbonia e il successo del Corner Shop presente presso il Centro Le Vele di Quartucciu, il marchio LENXAR rafforza la sua presenza in Sardegna con l’apertura del nuovo punto vendita in via Aldo Moro 355 a Olbia. Si tratta del primo store dedicato agli occhiali con clip magnetica, un’innovazione che unisce design, funzionalità e Made in Italy.

L’inaugurazione, avvenuta lo scorso luglio, ha già raccolto un’ampia partecipazione e soprattutto numerosi apprezzamenti da parte dei clienti. Il negozio, oltre a proporre collezioni esclusive di montature con clip magnetica, offre servizi rapidi e professionali come la misurazione gratuita della vista e la consegna degli occhiali da vista a partire da un’ora, grazie al laboratorio interno.

I feedback dei clienti

Le recensioni online confermano l’entusiasmo:

“L’ottica LENXAR ha pienamente soddisfatto le mie aspettative. Gentilezza e professionalità sono il loro punto forte. Consiglio pienamente” scrive Giovanna Basile.

“Personale molto qualificato, gentili e cortesi, hanno soddisfatto le mie esigenze velocemente e con professionalità” aggiunge Paolo Fois.

Elidia Leoni sottolinea invece la qualità del servizio: “La visita è stata accurata, il team si è dimostrato incredibilmente professionale, gentile e sempre disponibile. La qualità delle lenti mi ha permesso di trovare gli occhiali perfetti per me. Velocità e cura del cliente hanno reso l’esperienza eccellente.”

Molti clienti hanno inoltre apprezzato la qualità delle lenti progressive, come racconta Gian Pietro Fresu: “Ottime le nuove lenti progressive, le consiglio: ora vedo molto meglio.”

Anche la vasta scelta e i prezzi competitivi sono stati messi in evidenza, con Laura Zedda che scrive: “Personale molto gentile, vasta scelta di montature e celerità nel ritiro degli occhiali. Prezzi molto buoni. Super consigliato.”

Un nuovo punto di riferimento a Olbia

Con il nuovo store, LENXAR punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca occhiali innovativi, funzionali e accessibili, accompagnati da un servizio attento e personalizzato. “Tra le iniziative più gettonate e apprezzate quella del secondo Occhiale di riserva sempre in regalo, completo di montatura e lenti, valida per tutte le tipologie di lenti anche Progressive” , afferma Davide Argiolas cofondatore di Lenxar.

Il marchio continua così la sua crescita in Sardegna, portando avanti la filosofia e la mission che lo contraddistinguono: dare a tutti la possibilità di una visione perfetta attraverso il design italiano delle montature, qualità certificata e attenzione al cliente.

