Un bando per gli affitti a Sant’Antonio di Gallura

L’emergenza abitativa e il caro-affitti continuano a mordere, ma a Sant’Antonio di Gallura arriva un aiuto concreto, Un’opportunità di sollievo economico per i cittadini in difficoltà. Il Comune ha indetto il Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2025, un’iniziativa fondamentale per mitigare il peso del canone di affitto sulle spalle dei residenti.

La notizia è di vitale importanza e la data da segnare in rosso sul calendario è imminente: le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 novembre 2025. Chiunque sia titolare di un contratto di locazione a uso abitativo nel territorio comunale e rientri nei parametri di reddito e patrimoniali stabiliti dal Bando Regionale della Sardegna ha una finestra temporale ristretta per accedere a questo sostegno

L’intervento rientra nell’ambito delle risorse assegnate al Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito a livello nazionale e ripartito tra le Regioni (in questo caso la Sardegna) e poi i Comuni. Il suo scopo primario è trasformare il diritto alla casa da principio astratto a realtà tangibile per le fasce più vulnerabili

Per non vanificare l’opportunità, è essenziale prestare la massima attenzione alle modalità di presentazione. L’istanza, che deve essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto di locazione, richiede l’utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e deve essere compilata con cura, allegando tutti i documenti richiesti dall’Art. 9 del Bando Comunale.

Dove trovare i moduli: Presso l’Ufficio Servizi Sociali (formato cartaceo) o sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.santantoniodigallura.ss.it.

Come presentare l’istanza:

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Tramite PEC all’indirizzo: protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it.

Per chi avesse dubbi sulla compilazione, sui requisiti specifici di reddito (generalmente legati all’ISEE, come prevedono i bandi regionali) o sulla documentazione da allegare, il Comune ha attivato un servizio di assistenza dedicato.

L’Ufficio Servizi Sociali è disponibile per chiarimenti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11:30. È possibile anche contattare gli uffici telefonicamente ai numeri 079/9147567 o 079/9147549.

