I dati sull’affluenza alle elezioni europee in Gallura

Più di tutti a vincere è stato l’astensionismo. Di fronte a delle percentuali in calo in quasi tutte le regioni italiane per queste elezioni europee, la Sardegna non ha fatto eccezione e la Gallura ancora meno.

I dati dell’affluenza alle 23 di ieri hanno fatto segnare a livello regionale un numero di votanti pari al 36,25%, in calo rispetto al 42,01% di cinque anni fa. Ma la provincia di Sassari, Gallura e area del Monte Acuto compreso, hanno fatto, seppur di poco, ancora peggio, raggiungendo il 36,10% contro il 47,65%.

Il dato peggiore sul numero di votanti nella zona spetta a Buddusò, dove si sono recati alle urne solo 2 elettori su 10. La migliore affluenza è stata, invece, registrata a Golfo Aranci, che intravede, anche se sempre da lontano, la metà degli elettori ai seggi. Ecco i dati sull’affluenza, comune per comune.

COMUNE % ore 23 Prec.

ARZACHENA 29,46 32,95

BUDDUSO’ 22,86 21,17

BUDONI 27,81 28,13

CALANGIANUS 32,48 40,87

GOLFO ARANCI 41,18 74,24

LA MADDALENA 35,08 37,63

LOIRI P. S. PAOLO 34,70 41,11

MONTI 32,42 33,92

OLBIA 32,38 34,87

PALAU 30,33 37,92

SAN TEODORO 29,78 34,14

SANT’ANTONIO DI G. 31,66 35,92

SANTA TERESA GALLURA 34,44 37,70

TELTI 35,46 40,55

TEMPIO PAUSANIA 30,91 35,17

