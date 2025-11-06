Agci Gallura Nuoro compie 20 anni e li festeggia a Olbia

A Olbia le celebrazioni per 20 anni di Agci Gallura Nuoro

“Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”, Agci Gallura Nuoro celebra il suo 20esimo anniversario a Olbia. L’appuntamento è per venerdì 7 novembre, presso la Sala meeting del Felix Hotel di Olbia (viale Aldo Moro 333). L’assemblea celebrativa per il 20° anniversario di Agci Gallura Nuoro sarà un momento di incontro e riflessione per festeggiare due decenni di cooperazione, crescita e sviluppo condiviso sul territorio.

“L’evento, dal titolo “Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e delle imprese associate per ripercorrere le tappe fondamentali della storia dell’Associazione e delineare le prospettive per gli anni a venire. Dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, i lavori saranno introdotti e moderati da Giovanni Loi, Presidente di AGCI Sardegna”.

Seguiranno gli interventi di:

Michele Fiori , Presidente AGCI Gallura Nuoro;

, Presidente AGCI Gallura Nuoro; Giuseppe Meloni , Assessore alla Programmazione e al Bilancio della Regione Sardegna;

, Assessore alla Programmazione e al Bilancio della Regione Sardegna; Anna Paola Aisoni , Vice Presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna;

, Vice Presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna; Sabrina Serra , Vicesindaco del Comune di Olbia;

, Vicesindaco del Comune di Olbia; Altri rappresentanti delle istituzioni

“A partire dalle ore 11:15, prenderanno la parola alcune cooperative associate, tra cui la Coop. Compagnia Portuale, la Coop. Oltrans Service, la Coop. Includo, la Coop. Nuova Era,

Associazione Sardegna nel Cuore, che porteranno esperienze e testimonianze di cooperazione attiva nei diversi settori economici e sociali e culturali del territorio. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Mota, Presidente di Agci Nazionale”.

