L’aggressione a Porto Cervo per una foto a Geolier.

Un giovane studente palermitano, in vacanza a Porto Cervo, ha subito un’aggressione mentre tentava di fotografare il cantante Geolier al “Just me”, un locale esclusivo della Costa Smeralda. Colpito al viso da un buttafuori, è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia, dove gli sono stati prescritti nove giorni di cure.

Secondo la denuncia presentata dall’avvocato, l’episodio è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Diverse persone presenti nel locale avrebbero cercato di scattare foto del cantante napoletano, ma il personale di sicurezza avrebbe impedito qualunque ripresa non ufficiale. Lo studente, ora rientrato in Sicilia per ulteriori accertamenti, lamenta ancora difficoltà nel movimento della mandibola, e la prognosi iniziale di nove giorni potrebbe essere rivista.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui