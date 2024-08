Il Cagliari batte la Carrarese nel primo turno di Coppa Italia

Cagliari Carrarese termina per i rossoblu.

Inizia la stagione del Cagliari, con la prima partita ufficiale all’Unipol Domus, davanti alla neopromossa in Serie B Carrarese, per il primo turno stagionale di Coppa Italia. Una partita sulla carta facile, un ultimo test prima dell’inizio del campionato che il Cagliari regola senza troppa fatica già al primo tempo.

Primo tempo, Cagliari avanti di due reti.

Nei primi due minuti di gioco la Carrarese si è affacciata facilmente in area rossoblù per due volte al 4′ la prima risposta del Cagliari, con Pavoletti che devia di tacco un cross di Zappa: pallone alto di circa 30 centimetri. Poi è Piccoli, di testa, a impegnare il portiere Bleve in una presa plastica a terra alla sua sinistra. All’11 Zappa penetra in area dalla destra, ma scivola al momento di crossare al centro. Subito Dopo Scuffet con un gran tuffo neutralizza un attaccante della Carrarese, che però era partito in fuorigioco. Al 14 Luvumbo, viene lanciato in solitaria sulla destra da Marin, ma fallisce clamorosamente l’appuntamento col gol. Azzi sta giocando nell’inedita posizione di interno a destra, Deiola è il suo omologo a sinistra, mentre Marin ha la cabina di regia.

L’attacco del Cagliari non riesce a pungere nonostante qualche buona occasione. Luvumbo è spesso spalle alla porta e arretrato rispetto a Piccoli e Pavoletti, e questo annulla le sue caratteristiche fondamentali, che sono la velocità e l’imprevedibilità. Al 26′ primo cooling break, la serata è afosa e non si muove un alito di vento, e questo incide sul mancato dinamismo di entrambe le squadre, fino a questo momento, nella partita di stasera. Al 32′ Luperto vede lo scatto di piccoli in area, e lo serve aggirando il difensore avversario con un passaggio di sinistro a rientrare. Il tiro di Piccoli sul primo palo batte Bleve: è l’1 a 0 per il Cagliari, il primo gol della stagione rossoblù. Al 39′ Luvumbo sguscia e parte in velocità, Capezzi lo stende e prende un giallo. Sul calcio di punizione di Marin, Piccoli colpisce di testa e il pallone entra in rete, ma Pavoletti esulta, ha deviato il pallone con la schiena prima che entrasse in rete. Al 47′ la Carrarese sfiora la rete con un tiro da fuori area di Zanon, fuori di poco. All’82’ Luperto e Luvumbo lasciano il posto a Obert e Kingstone Mutandwa.

Secondo tempo.

Il Cagliari va subito in avanti con Augello, in grande spolvero: l’esterno dribbla un avversario e tira in porta di prima intenzione. Bleve manda in angolo. Dal calcio d’angolo Deiola riceve davanti alla porta carrarese, ma di testa manda al lato. Al 52′ la Carrarese fallisce una facilissima occasione con Cappolaro, sottoporta: il suo tiro va incredibilmente al lato. Poi la Carrarese passa: Cherubini lancia sulla destra Zanon, che con uno scatto fulminante supera Augello e mette al centro, dove Panico è solo e può comodamente mandare il pallone in rete. Minuto 57′ Entrano Lapadula e Adopo per Deiola e Pavoletti. Al 66′ esordisce anche Prati, per Piccoli. E’ il 69′: Marin tenta in semirovesciata di battere il portiere carrarese, ma Bleve respinge.

Il Cagliari passa ancora.

Sul Calcio d’angolo Lapadula ci prova, Bleve respinge, poi lo stesso Lapadula tenta di ribadire in rete, ma arriva prima Prati, che segna il 3 a 1. Il ceck del Var dura 3 minuti, poi l’arbitro convalida la rete e fischia per dare avvio al cooling break. Al 78′ ancora Lapadula sfiora di testa la rete, il portiere avversario si trova il pallone addosso. Lapadula avrebbe un’altra buona occasione per segnare, ma svirgola il pallone e l’azione sfuma. Poi lo stesso attaccante peruviano impegna il portiere avversario da lontano.

RETI: 32′ Piccoli (Cag); 49’Pavoletti (Cag), 55′ Panico (Car), 71′ Prati (Cag)

Ammonizioni: 37 Deiola (Cag), 39′ Capezzi (Car)

